Villingen-Schwenningen Regele neuer Polizeipräsident in Tuttlingen

Schwarzwald-Baar-Heuberg. (vp). Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Ulrich Schwarz an, der Ende September in den Ruhestand verabschiedet wurde. Laut Mitteilung des Innenministeriums sei nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens für den Posten des Polizeipräsidenten die Wahl auf den Leitenden Kriminaldirektor Regele gefallen. Er wird seine Arbeit in Tuttlingen zum 1. Dezember aufnehmen.