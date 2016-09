Villingen-Schwenningen Refugio rückt Schicksale von Flüchtlingen in Vordergrund

Ihm droht Gefängnis

So wie Beyin Kftlemichael. Der 31-Jährige Eritreer floh 2008 aus seiner Heimat nach Äthiopien. Der Biologiestudent, der auch als Lehrer arbeitete, weigerte sich, den politischen Unterricht im Sinne der Machthaber zu gestalten – dem Christ drohte Gefängnis. In den sieben Jahren im Flüchtlingslager von Adis Abeba ließ er sich zum medizinischen Laboranten ausbilden. Alleine und ohne Perspektive in Afrika schlug er sich 2015 nach Deutschland durch.

Inzwischen hat er eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung. Kftlemichael ist ehrgeizig und zur Integration entschlossen. Er besucht noch bis Februar einen Integrationskurs, hat in einem Jahr schon gut Deutsch gelernt, beherrscht das Englische aber noch besser und will sich so gerne in seinem Beruf weiterbilden. Zunächst muss er als anerkannter Flüchtling aber eine eigene Wohnung finden, denn in der Gemeinschaftsunterkunft in den Erbsenlachen in Villingen darf er nicht länger bleiben.