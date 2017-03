Villingen-Schwenningen Reformation wird gemeinsam gefeiert

Villingen-Schwenningen. Als Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen an das Kirchenportal in Wittenberg anschlug, wusste er noch nicht, dass sein Name durch die Jahrhunderte hallen würde.

Am Sonntag, 12. März, beginnt für die evangelischen Christen in Villingen-Schwenningen das Reformationsjahr mit einem Gottesdienst – die katholischen Glaubensbrüder werden miteinbezogen, denn es wird ein ökumenischer Gottesdienst sein. Im Namen der Religion bekämpften sich die katholischen und die evangelischen Christen, und auch die beiden Reformjubiläen 1817 und 1917 seien noch von der gegenseitigen Abneigung geprägt gewesen, weiß einer der Verantwortlichen für den Gottesdienst, Pfarrer Wolfgang Rüter-Ebel, vom Evangelischen Dekanat Villingen zu berichten. Er erinnert an die alten Geschichten, dass an Feiertagen der einen, die anderen Gülle auf das Feld ausbrachten oder wie schwer es war, früher ökumenisch zu heiraten. In den späten 1960er, frühen 1970er begannen sich die Wogen zu glätten. Man wolle sich im Reformationsjubiläum nicht gegeneinander abgrenzen, so der Pfarrer. Das Motto "Heilendes Erinnern" stammt im Ursprung aus der Versöhnungsarbeit in Südafrika, nachdem dort offiziell die Apartheid abgeschafft wurde. "Das wird ein eher nachdenklicher Gottesdienst sein, in dem auch die dunklen Seiten der letzten 500 Jahre bedacht werden", erklärt Rüter-Ebel. Es gehe auch darum, was sich die Konfessionen in dieser Zeit angetan hätten. Damit sei natürlich noch nicht alles abgedeckt, zeigt er sich der Geschichtsschreibung bewusst. Am 12. März wird es zum gleichen Thema einen zentralen Gottesdienst in Hildesheim geben.

In Villingen-Schwenningen hat die ökumenische Zusammenarbeit schon in verschiedenen Fällen hervorragend geklappt. Man hatte verschiedene Ideen und tauschte sich aus – am Ende kamen mehrere Ideen für gemeinsame Veranstaltungen zu Tage.