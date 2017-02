Villingen-Schwenningen Reformation im Fokus

"Über Hilfe für die Ärmsten" in Bangladesch berichtet Alexander Regge von German Doctors am 20. März, 19.30 Uhr, im Muslenzentrum. Die interreligiöse Frauenbewegung "Abrahams Töchter" wird am 26. März, 14.30 Uhr, im Martin-Luther-Haus in Villingen über die Friedenserklärung der örtlichen Religionsgemeinschaften von Oktober 2016 informieren und zu einem anschließenden Spaziergang zur Friedenslinde eingeladen. Am 30. Juli lädt die Gruppe zu einem Ausflug zum "Garten der Religionen" in Karlsruhe ein. Infos gibt es unter evangelische Erwachsenenbildung Villingen, Telefon 07721/84 51 71 und Mail info@erwachsenenbildung-villingen.de.

An den Johann-Ludwig-Schneller-Schulen im Libanon und in Jordanien werden christliche und muslimische Kinder aus armen Familien gemeinsam unterrichtet und handwerklich ausgebildet. Uwe Gräb berichtet am 3. April, 19 Uhr, im Muslenzentrum über die segensreiche Arbeit dieser Einrichtungen. Bewegung und Momente der Stille sind beim Meditationstanz "Quelle und Lebenswasser" mit Tanzpädagogin Verena Stamm am 7. Juli, 19 Uhr, in der Pauluskirche zu erleben. Im sakralen Tanz wird den Fragen nachgegangen, woraus wir unsere Kraft schöpfen und was uns schöpferisch und lebendig hält. Anmeldung unter Telefon 07720/30 13 21 und Mail doris.arenas@elk-wue.de.

Jeweils am zweiten Donnerstag im Monat findet im Münster in Schaffhausen von 18.45 bis 20 Uhr ein Abendgebet mit Tanz mit Verena Stamm statt. Dazu wird eine Fahrgemeinschaft angeboten. Infos und Anmeldung sind bei Pfarrerin Brigitte Güntter unter Mail brigitte.guentter@elkw.de möglich.