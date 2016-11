Nicht so viele Menschen wie sonst nahmen gestern – wohl angesichts ungemütlichen Schneetreibens – an der Gedenkfeier in der Villinger Gerberstraße am Mahnmal für die Opfer der Reichspogromnacht vor 78 Jahren teil. Oberbürgermeister Rupert Kubon zog mahnend eine Parallele zwischen dem damals geschürten Fremdenhass und den aktuellen rassistischen Strömungen in etlichen europäischen Ländern, so auch in Deutschland. Angst treibe die Menschen in die Hände von "Rattenfängern" und dem gelte es, mutig entgegenzutreten. Der evangelische Lukaspfarrer Oliver Uth und der Pastoralreferent der katholischen Seelsor geeinheit Villingen, Gunter Berberich, riefen zur ewigen und aktiven Erinnerung auf. "Tue den Mund auf für die Stummen". Foto: Heinig