Villingen-Schwenningen Rechtzeitig Alternativen zum Traumberuf finden

Einen Plan B haben

Dass in der Region aber auch tolle Ausbildungen zum Polsterer, Zerspanungsmechaniker oder Verfahrensmechaniker angeboten werden, ist vielen jungen Menschen völlig unbekannt", so Furtwängler. Für die Wenigsten gibt es nur einen "richtigen" Beruf, den Traumberuf eben, der automatisch alle anderen ausschließt. Besser ist es, von vornherein Alternativen einzuplanen. Am besten mindestens zwei: Einen Beruf, der es nach Möglichkeit werden soll, und zwei, die man sich auch gut vorstellen kann. Damit vermeidet man unnötigen Frust.

Denn gerade abseits der Top-Ten-Berufe gibt es häufig gute Chancen, einen Ausbildungsplatz für eine "Karriere mit Lehre" zu ergattern. Fortsetzung auf WOM-Lokales