Villingen-Schwenningen Rechtsprechung im Mittelpunkt

Wurster forderte des Weiteren einen Bürokratieabbau und sprach sich für eine "verschärfte Bürokratiebremse" nach der "One in – two out"-Regel aus: Führen Regelungen zur unmittelbaren Belastung der Wirtschaft, soll an anderer Stelle ein Vorschriftenabbau in doppelter Höhe für Ausgleich sorgen. Der Arbeitgebervertreter maß den Lohnnebenkosten große Bedeutung für den heimischen Wirtschaftsstandort bei und sprach sich dafür aus, dass die Sozialversicherungsbeiträge bei 40 Prozent gedeckelt bleiben. Eine Aufhebung dieser Grenze wäre ein negatives Signal für Investitionsentscheidungen.

Die aktuellen Forderungen der IG-Metall – sechs Prozent mehr Entgelt, Recht auf und Zuschuss für eine 28-Stundenwoche – "gefährden die Zukunft", wandte er sich an die anwesenden Gewerkschaftsvertreter. "Die Qualität und Sicherheit ihrer Arbeitsplätze wissen unsere Mitarbeiter zu schätzen."