Villingen-Schwenningen Realschule brennt auf Maßnahmen

VS-Villingen. Denn sollte die Schule tatsächlich einmal in Flammen stehen, so fehlt beispielsweise ein zweiter baulicher Rettungsweg, wie ein Fluchtturm.

"Wir haben hier viel Holz verbaut, das ist ein altes Gebäude", weiß Schulleiter Rainer Beha. Er wartet schon seit geraumer Zeit darauf, dass die Planungen endlich abgeschlossen werden. Vor einiger Zeit seien diese in Auftrag gegeben worden. Ein Architekturbüro habe daraufhin Pläne erstellt, die ihm selbst im vergangenen Schuljahr vorgelegt wurden. "Das ist jetzt beinahe ein halbes Jahr her. So langsam wird es Zeit", findet Beha.

Die Brandschutzmaßnahmen sind nicht das Einzige, auf das er sehnsüchtig wartet. So fehlt seit einiger Zeit schon ein adäquater Biologieraum für seine Schüler. "Das ist momentan ein ehemaliges Klassenzimmer, ein Behelfsraum", sagt er unzufrieden. Zumindest seien der Physik- sowie der Chemieraum auf dem neuesten Stand.