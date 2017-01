Villingen-Schwenningen RCV fährt auf der Erfolgsspur

VS-Villingen. Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Radfahrer-Clubs (RC) 1886 Villingen zur Jahreshauptversammlung. In seinem Jahresbericht blickte Vorsitzender Philipp Tünte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Er erinnerte unter anderem an den Saisonauftakt mit der Reise nach Cesenatico und das 59. Kriterium in der Innenstadt. Dass das Hauptrennen auch noch von einem Fahrer des RC Villingen, Stephan Duffner, gewonnen wurde, war der krönende Abschluss. Und so lobte Philipp Tünte besonders Duffner, dessen Engagement während des Jahres ein Eckpfeiler des finanziell erfolgreichen Jahres war. Sein Einsatz habe auch die Anschaffung eines Vereinsautos möglich gemacht, das sowohl für die Renneinsätze als auch für die Radballabteilung zur Verfügung steht.