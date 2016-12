Villingen-Schwenningen Rauschende Party zum Jubiläumsjahr

Das ganze Dorf ist auf den Beinen, wenn am 17. und 18. Juni das Jubiläum mit einem historischen Festumzug als Höhepunkt des Jubiläumsjahrs begangen wird. Nach dem Fassanstich auf dem Platz vor der Turn- und Festhalle am Samstagnachmittag mündet das Fest in einen bunten Unterhaltungsabend für die ganze Familie in der Festhalle mit den Stettener Musikanten.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst, musikalisch umrahmt vom Kirchenchor und Mitgliedern des Sinfonieorchesters VS. Um 14 Uhr signalisieren Böllerschüsse, dass sich der historische Festumzug in Bewegung setzt, gestaltet von den örtlichen Vereinen mit Szenen aus der bewegten Geschichte des Bauerndorfs zwischen Villingen und Donaueschingen. Nach dem Umzug verwandeln sich die Straßen in der Ortsmitte zu einen großen zusammenhängenden Festplatz. An den beiden Samstagen, 1. und 8. Juli, bietet der Freundeskreis Heimatstube ab 10 Uhr eine Wanderung entlang historischer Grenzsteine rund um Tannheim auf fast 16 Kilometer langen Gemarkungslinien. Der Grenzverlauf wird in zwei Etappen durch teilweise unwegsames Gelände abgewandert. Am Sonntag, 3. September, 14 Uhr, wird der neue Geschichtslehrpfad "Sagenhaftes Tannheim" der Öffentlichkeit vorgestellt, der zwölf historische Gebäude und Orte in und um Tannheim mit Fakten und Histörchen miteinander verbindet.

Die Feuerwehr Tannheim feiert vom 15. bis 18. September ihr Bestehen "150 Jahre plus" (152 Jahre) mit einem Festbankett, einer SWR1-Dis­co, Festgottesdienst, Frühschoppen, Fahrzeugschau und Kinderprogramm. Wie gut die farbige Instrumentalsprache des Akkordeons mit der menschlichen Stimme harmoniert, erleben die Besucher des Kirchenkonzerts, das der Kirchenchor Tannheim, der Kinder- und Jugendchor "Kirchenmäuse" und der Akkordeonverein am 24. September, ab 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Gallus geben.

Am 4. und 5. November führen die Ministranten und die Theatergruppe des Roten Kreuzes das Theaterstück "Vogt von Mühlstein" auf und knüpfen an die Tannheimer Theatertradition der 1920er- Jahre an. als von nah und fern tausende von Besuchern zu den Aufführungen kamen.