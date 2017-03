Villingen-Schwenningen Raubüberfall: Verdächtiger festgenommen

Ein 33-jähriger Mann musste am Sonnntag, 26. Februar, in den frühen Morgenstunden wegen eines Plattfußes den linken vorderen Reifen seines Wagens wechseln.

Als der Autofahrer sich wieder auf den Fahrersitz setzte, wurde er von einem auf der Rückbank sitzenden Mann mit den Worten "Geld her! Geld her!" bedroht. Darüber hinaus wurde dem 33-Jährigen eine Schusswaffe an die rechte Schläfe gehalten, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Der vorne Sitzende händigte daraufhin Geldbeutel, Handy sowie einen Schlüsselbund aus. Der Täter schlug dem 33-Jährigen mit dem Lauf der Schusswaffe gegen die rechte Schläfe und stieg aus.