Villingen-Schwenningen Ratschläge vom Coach

Der Trainer des Tabellenführers der ersten Regionalliga Südwest gab während des knapp 45-minütigen Stelldicheins Einblicke in das Pick ’n’ Roll, einen aus seiner Sicht wichtigsten Spielzüge im Basketball. In der NBA wird ein Fünftel aller Spielzüge als Pick ’n’ Roll durchgeführt.

Nach kurzem Aufwärmen ging es in Gruppen los, dem kurzen theoretischen Input – jeder weiß jetzt, was "strongside" und "weakside" bedeutet – folgten erste Umsetzungsversuche auf dem Platz. "Das war natürlich eine ganz andere Erfahrung, Schülern die so gar nicht aus dem Basketball kommen, in das Basketballspiel einzuführen", gab es für Velcic viel zu tun.

Dank der langjährigen Kooperation zwischen den Panthers und dem GaR konnte dieses Event stattfinden. Die Schüler profitierten stark von der Schulstunde und werden beim nächsten Heimspiel der Panthers der Einladung von Velcic folgen und hoffen, am 10. Dezember auf einen Heimsieg des VS-Teams.