Villingen-Schwenningen Rat hat Anselm Säger als neuen Zunftmeister auserkoren

Nach Ansicht des Zunftrats bringt Säger alle Voraussetzungen für diese wichtige Position mit: Er entstammt einer alteingesessenen Villinger Familie, verantwortete 15 Jahre lang als Regisseur gemeinsam mit Alexander Brüderle die vielbeachteten Zunftbälle, hat als langjähriger Ratsherr entsprechende Einblicke in die Strukturen der Zunft, war einer der großen Aktivposten beim Umbau der Zehntscheuer und verfügt als Inhaber und Geschäftsführer der Firma Satec Fertigungstechnik KG über Durchsetzungsvermögen und Freiräume. Der Rat schlägt Anselm Säger bei der Hauptversammlung am 5. Januar 2017 den Mitgliedern zur Wahl vor. "Wir haben ihn von Anfang an im Auge gehabt", erzählt Wöhrle. "Es ist toll, dass er zugesagt hat."

Bedenkzeit habe er durchaus gebraucht, gibt Säger zu, immerhin sei er mit dem diesjährigen Zunftball als Regisseur abgetreten, um es vor möglichen neuen Verpflichtungen ein bis zwei Jahre etwas ruhiger angehen zu lassen und sich nur als Ratsherr ohne Ressort in der Zunft einzubringen. Die Anfrage habe ihn völlig überrascht. Doch nachdem der Familienrat getagt habe und die Entscheidung mittrage, freue er sich nun auf das Amt, erklärt Säger, der verheiratet ist und zwei Kinder hat. "Es ist eine besondere Herausforderung und Ehre, dieses Amt in Villingen auszuüben zu dürfen", unterstreicht der 44-Jährige.

Einfach sei es sicherlich nicht, in die Fußstapfen zu treten, die Joachim Wöhrle hinterlasse. Denn jeder wisse, wie viel er als Zunftmeister bewegt habe. Aber er könne an seinen Aufgaben wachsen und wolle seinen eigenen Weg finden, wohl auch Neues machen und erst einmal alles auf sich zukommen lassen. Toll sei es, dass ihm der zweite Zunftmeister Hans-Jörg Voggenreiter zur Seite steht. Und er habe Rückendeckung von der ganzen Führungsspitze, ob Rats- und Ehrenratsherren oder die Ehrenzunftmeister. "Das ist einfach ein tolles Team, das mir einiges abnimmt", freut sich Säger auf die Zusammenarbeit. Denn gerade im nächsten Jahr sei diese Unterstützung mehr als erforderlich, erwarte ihn doch mit der Einweihung der neuen Brunnenfigur und dem Zähringer Narrentreffen gleich zu Beginn eine ­"sportliche Aufgabe".