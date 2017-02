Villingen-Schwenningen Rat entscheidet über Zukunft des Bahnhofs

Villingen-Schwenningen. An oberster Stelle auf der Tagesordnung stehen indes die Vergabe verschiedener Leistungen an Bauprojekten in Schwenningen: der Neckarhalle, dem Krematorium und der Neugestaltung des Marktplatzes. Außerdem werden die Ratsmitglieder über die Zielstellung der Verkehrsentwicklungsplanung und die Vergabe der Ingenieurleistungen für das Verkehrsentwicklungskonzept abstimmen. Das städtische Gremium berät zudem über das Projekt Kunstrasenplatz im Friedengrund – Hockeyclub und VfB sowie über den Bau des Radweges von Marbach nach Brigachtal. Nachdem bei der Erneuerung der Ringanlagen im Stadtbezirk Villingen die drei ersten Bauabschnitte erfolgreich realisiert wurden, steht nun der vierte Abschnitt im Bereich des Romäusgymnasiums an. Über die Umsetzung des auf 342 600 Euro veranschlagten Projekts wird ebenfalls beraten. Die Fragestunde für Bürger ist für etwa 18.30 Uhr vorgesehen.