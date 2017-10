Villingen-Schwenningen Rat denkt über Jubiläum nach

Bereits nach der Ankunft in der Ortenaugemeinde wurde das Gremium aus dem Schwarzwald vom dortigen Bürgermeister Marco Steffens, der übrigens aus Niedereschach stammt und seine zweite Amtsperiode absolviert, begrüßt und über die Gemeinde mit seinen vier eingemeindeten Orten und seinen Besonderheiten bestens informiert.

Angetan waren die Tagungsteilnehmer insbesondere auch von dem neuen Rathaus, das in der Ortsmitte von Willstätt in einer alten unter Denkmalschutz stehenden Mühle eingerichtet wurde und in dem die Räte auch tagen durften. Erstaunt waren die Obereschacher Räte über die Besonderheit, dass in der Kerngemeinde Willstätt zum Gemeinderat auch ein eigener Ortschaftsrat besteht.

Gleich nach dem Empfang durch Bürgermeister Steffens machte sich der Obereschacher Ortschaftsrat um Ortsvorsteher Klaus Martin an die Arbeit, um über Probleme, wie die Verkehrssituation im Ort, über die Finanzen, über anstehende Projekte und über das Jubiläum zur 750-Jahrfeier in Obereschach 2019 intensiv und ohne Zeitdruck zu beraten. Zum Abendessen kamen die Ortsvorsteherinnen Gabriele Ganz aus Willstätt und Ilse Türkl aus Willstätt-Sand, und aufgrund der angeregten Unterhaltung wurde beinahe das Essen vergessen.