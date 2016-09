Villingen-Schwenningen. Mit der Neuordnung der Museumslandschaft in Schwenningen beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Mittwoch, 21. September, 17 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Zu Beginn soll unter anderem der Neubesetzung des Sportbeirates zugestimmt werden. Der nächste Bauabschnitt beim Großprojekt Stadteinfahrt West, von der Vockenhauser Straße bis zur Wieselsbergstraße, soll nach Projektbeschluss im Frühjahr 2017 angegangen werden. Im Bereich Bildung stehen die Auflösung des Werkrealschulzweigs in Obereschach und die Einrichtung der Klosterringschule als Ganztagsschule auf der Tagesordnung. Auch die Pläne der Deutschen Bahn zum barrierefreien Umbau des Villinger Bahnhofs werden den Rat beschäftigen. Der Rat muss entscheiden, ob die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in der Schwenninger Schubertstraße künftig als Obdachlosenheim genutzt wird. Die Fragestunde der Bürger ist für etwa 19 Uhr vorgesehen.