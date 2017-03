Villingen-Schwenningen. Um die Erhöhung der Kindergartengebühren geht es in der Sitzung des Gemeinderats morgen, Mittwoch, 16.15 Uhr, im Münsterzentrum in Villingen. Weitere Themen sind die Sanierung und Brandschutzmaßnahmen am Haus 2 der Karl-Brachat-Realschule in Villingen, die Aufstellung eines Bebauungsplans für das ehemalige Kasernenareal Mangin in Villingen sowie elektronische Lautsprecheranlagen an Schulen. Die Fragestunde für Bürger ist für etwa 18 Uhr vorgesehen.