Villingen-Schwenningen Rap kommt in Mundart daher

Das neue Album enthält alle Spezialitäten von Greis: bildliche Geschichten, gesellschaftlicher Zeitgeist und technische Virtuosität. Lyrisch ist das Album auch ein Rückbesinnen auf zwei liebgewonnene Erzählformen: spitzzüngige, in sich abgeschlossene Kurzgeschichten, und das Beschreiben von unspektakulären, persönlichen Alltagskrisen. "Hünd i parkierte Outos" ist eine Geschichtensammlung: kurze Anekdoten über die Selbstzweifel eines Hip-Hop-Dinosauriers, die Verbindung von Lebensgeschichten von Menschen mit demselben Geburtstag, der Bericht aus dem Alltag als Hälfte einer stinknormalen Partnerschaft, eine politische Historie, oder die Träume eines Flüchtlings auf dem Weg nach Lampedusa. Seine gesamte Bandbreite bringt der Hip-Hopper im Innenhof auf die Bühne – Greis, der Bissige. Greis, der Treuseelige. Greis, der Ängstliche. Alle auf Sonntagsfahrt.

Am vorletzten Abend des 28. Innenhof-Festivals, das der Rock- und der Folk-Club, das Kommunale Kino Guckloch, das Jugend- und Kulturzentrum K3 und der Çaba Kulturverein präsentieren, tritt heute, Freitag, die Band "Extrabreit" auf. Die gestandenen Männer, die den deutschen Pop-Punk erfunden haben, pflegen einen Stil, der inzwi schen genauso klassisch ist wie sie, und begeistern, mit der Mischung aus coolem Textwitz und musikalischen Abenteuern sicher nicht nur alte Fans.

Die Konzerte im Innenhof des Jugendhauses und der Scheuer in der Kalkofenstraße 3 in Villingen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr hat auch der Biergarten mit dem türkischen Büfett und der Kaffeebar geöffnet. Bei schlechtem Wetter geht es in die Scheuer.

Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro erhältlich. Vorverkaufstellen sind in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Kartenreservierungen sind unter E-Mail tickets@innenhof-festival.de möglich. Die Karten werden bis 19.15 Uhr hinterlegt.