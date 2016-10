Villingen-Schwenningen Räume für kreative Köpfe

VS-Villingen. Sechs Jahre nachdem sich der aus Vöhrenbach stammende Betriebswirt in der Marie-Curie-Straße niederließ und drei Jahre, nachdem er die Senioren-Tagespflege, das "Café Marie", mit einem Anbau realisierte, lässt Bliestle auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere Dependance mit 450 Quadratmetern errichten. Hier soll Platz geschaffen werden für seine auf 15 Personen angewachsene Belegschaft.

Die dreiköpfige Kreativabteilung, die Alten- und Pflegeheime in ganz Deutschland – von Ostfriesland bis in den Bayrischen Wald, von Berlin bis an die holländische Grenze – bis auf den letzten Kaffeelöffel in der Küchenschublade einrichtet, wird im Neubau einziehen. Auch die drei Küchenfachplaner, die nicht nur für Objekte sondern auch für den Privatmann individuell und passgenau arbeiten, bekommen eigene Räume und vier statt der bisher zwei komplett eingerichtete Küchen als Planungsbeispiele.

Außerdem entstehen Lagerräume, Garagen und Stellplätze. Im Mai 2017 soll das Gebäude in Holzständerbauweise bezugsfertig sein. "Dann können wir unsere Möbelausstellung wesentlich erweitern", sagt Bliestles Lebensgefährtin Sabine Samhammer.