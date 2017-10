Villingen-Schwenningen Rätselraten um Fahrradständer

Immer wieder fällt der Blick beim Gang durch die Fußgängerzonen auf Fahrradständer, die vor diversen Geschäften der Innenstadt aufgebaut sind. Die einen tragen gleich noch ein Werbeschild des Geschäftes, vor dem sie stehen. Andere dagegen haben mit den Geschäften, vor denen sie platziert sind, nichts zu tun. Und dann gibt es auch jene Geschäftsinhaber, die ihre Fahrradständer auf Betreiben der Stadt wieder einpacken mussten, so wie Adrian Müller, der nach wie vor über die Hintergründe des Verbotes rätselt.

Der junge Geschäftsführer, der in VS drei Boutiquen führt, steht vor seinem Geschäft. Was ihm fehlt: Sein Fahrradständer. Er musste ihn wieder wegtragen: "Jetzt steht er im Keller." Eigentlich klang die Begründung aus der Stadt zunächst plausibel, meint er. Anfangs hatte Müller zwei Werbeschilder vor der Ladentür, einen Aufsteller und einen Radständer mit Werbezug. Erlaubt sei jedoch nur ein Werbeträger, wies ihn die Stadt in seine Schranken.

Hindernis für Passanten?