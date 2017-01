Villingen-Schwenningen Radweg soll jetzt 500 000 Euro kosten

Mit der Baumaßnahme beschäftigte sich der Gemeinderat bereits im Dezember des Vorjahres, die Vorlage wurde jedoch wieder von der Tagesordnung genommen, weil von einigen Ratsmitgliedern die Kosten als zu hoch angesehen wurden. Seinerzeit wurde von einem Kostenaufwand von 572 000 Euro ausgegangen. Der vom Mitarbeiter des Stadtbauamtes, Henning von Schnakenburg, überarbeitete Projektvorschlag weist die Investitionssumme von 500 000 Euro aus. Die wesentlichen Änderungsmerkmale sind dabei die Reduzierung der Wegbreite von der Trafostation bis zum Rieggerweg von 3,50 auf drei Meter und der Verzicht auf ein Brückenbauwerk über dem Mühlkanal. Stattdessen soll für den Mühlkanal ein Durchlass mittels einer Betonröhre geschaffen werden.

Die weitere Kostenreduzierung auf 460 000 Euro wäre möglich, wenn die Wegbreite 2,50 Meter betragen würde. Damit konnte sich der Ortschaftsrat jedoch nicht anfreunden, da der Weg auch zum Befahren von landwirtschaftlichen Fahrzeugen geeignet sein muss. Der Weg wird beginnend am Bahnübergang in der Steinwiesenstraße vorwiegend entlang der Bahnlinie verlaufen. Die Gesamtlänge wird 1,3 Kilometer betragen, wovon einer davon über Marbacher Gemarkung verläuft. Einmünden wird die neu anzulegende Trasse auf dem Gemeindegebiet von Brigachtal bei dessen Gewerbegebiet. Die Stadt VS geht davon aus, dass sie für diese Baumaßnahme Fördermittel erhalten wird. Der Technische Ausschuss wird sich mit der eventuell in 2018 zu realisierenden Baumaßnahme bei seiner Sitzung am 7. Februar befassen.