Villingen-Schwenningen Radweg geplant

Aus der Sitzung entnahm er, dass die Kanalisationsarbeiten in der Oswald-Meder-Straße angemahnt wurden. Hierzu ließ er wissen, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr vergeben werden sollen. Anders sehe es beim Ausbau der Breitbandversorgung aus, was allerdings nicht in den Händen der Stadt liege. Da faktisch überall in der Region der Ausbau stattfinde, sind die Auftragsbücher der Tiefbaufirmen gut gefüllt, sodass sich die Sache nach der noch zu erstellenden Ausschreibung auf das nächste Jahr verschieben werde.

In den Haushalt für 2018, den man bereits Anfang Dezember verabschieden möchte, sollen Mittel für die Planung eines Radwegs von Rietheim nach Pfaffenweiler aufgenommen werden. Als nächsten Schritt beschrieb der Bürgermeister die Beauftragung vom Liegenschaftsamt in Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern einzutreten, und den Förderantrag für den Landeszuschuss zu stellen. Einfach werden die Grundstücksverhandlungen wohl nicht werden, meinte Bührer, da ein Eigentümer aus Pfaffenweiler schon vorab den Verkauf ablehnte.

Auf fehlendes Bauland in Rietheim angesprochen, verwies der Bürgermeister auf die für November angekündigte Vorstellung der Ortsentwicklungsstudie. Ein Bürger beklagte, dass an der Ortseinfahrt von Marbach her zu schnell gefahren werde. Da seiner Ansicht nach die stationäre Blitzanlage an der Ortseinfahrt von Pfaffenweiler her wegen der geschwungenen Straßenführung und dem Verkehrsteiler wohl nicht so effektiv sei, schlug er eine Umsetzung an das gegengesetzte Ortsende vor. Diese Möglichkeit sah Bührer nicht, jedoch der Einsatz des mobilen Blitzers, den die Ortsverwaltung Rietheim bei der Stadt beantragen könne.