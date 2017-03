VS-Schwenningen. Der AOK-Radtreff Schwenningen startet am 19. April wieder wöchentlich mittwochs in die Saison. Gestartet wird um 18 Uhr am Natzental-Wanderparkplatz. Unter der Leitung von Hans-Peter Beier bereiten sich Radbegeisterte aller Altersgruppen einmal wöchentlich auf eine schöne Radsaison vor, unter anderem auf die alljährlich im Juni und Juli stattfindenden AOK-Radtreff-Tourenwochen. Durch das gemeinsame sportliche Ziel verbessert sich Schritt für Schritt die Fitness und Gesundheit. Die wöchentlichen Touren am Mittwoch sind unterschiedlich schwierig und zwischen 20 und 40 Kilometer lang. Zum großen Teil verlaufen die Strecken auf asphaltierten Rad- und Wirtschaftswegen, teilweise auch auf Schotter- oder Waldwegen. Alle, die gerne radeln und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun wollen, sind dazu eingeladen, mittwochs mitzufahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von einer Mitgliedschaft im Radsportverein. Während der Ausfahrt erhalten die Teilnehmer auf Wunsch Hinweise zu Sitzposition oder Trittfrequenz auf dem Rad. Alle Teilnehmer werden gebeten, einen Helm für Ihre Sicherheit zu tragen. Weitere Infos im Internet unter bw.aok.de/inhalt/regionale-sportpartner.