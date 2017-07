Villingen-Schwenningen Radtour zum Hohentwielfest

Villingen-Schwenningen. Am Sonntag, 16. Juli, unternimmt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine Radtour zur größten deutschen Festungsruine auf den Hohentwiel bei Singen. Zusätzlich bekommen die Teilnehmer an diesem Tag auf 13 Plätzen der Burg ein reichhaltiges kulinarisches und kulturelles Angebot für die ganze Familie präsentiert. Wer die 65 Kilometer lange Radtour mit vielen wunderschönen Aussichtspunkten mitfahren möchte, sollte sich um 9 Uhr am Bahnhof in Villingen einfinden, Vesper für unterwegs nicht vergessen. Die Rückkehr von Singen erfolgt mit dem Zug, Ankunft in Villingen etwa um 19 Uhr, Infos und Anmeldung, Telefon 07725 7060, E-Mail beno.nolte@gmx.de.