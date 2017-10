Villingen-Schwenningen Radiologie im Fokus

VS-Villingen. Praktisch jeder wird im Laufe seines Lebens einmal in der Radiologie untersucht, und doch sind die fast unendlich erscheinenden Möglichkeiten dieses Fachgebietes in der medizinischen Diagnostik wenig bekannt. Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen im Jahr 1895 begann eine geradezu revolutionäre Entwicklung in der medizinischen bildgebenden Diagnostik: Vorhandene Verfahren wurden ständig weiterentwickelt und modernisiert, diverse neue Verfahren kamen in den letzten 30 Jahren hinzu.

Für die Sicht in das Innere des menschlichen Körpers ohne Messer und Skalpell werden dabei unterschiedliche Arten zur Bildgebung genutzt. Die immer noch bekanntesten medizinisch genutzten Strahlen sind die Röntgenstrahlen. Beim Ultraschall (Sonographie) werden hochfrequente Schallwellen zur Bildgebung von inneren Organen, Geweben oder dem Blutfluss verwendet. Die 1978 erstmals am Menschen angewandte Magnetresonanztomographie (Kernspintomographie) arbeitet mit starken Magnetfeldern und gepulsten Radiowellen, um sehr detaillierte Bilder des Inneren des Menschen darzustellen. Im Gegensatz zu diesen Verfahren werden dem Patienten in der Nuklearmedizin kleine Mengen von radioaktiven Substanzen verabreicht und die von diesen Substanzen im Körper abgegebene elektromagnetische Strahlung zur Bildgebung genutzt. Vorteil dieser Verfahren ist es, dass nicht nur "Bilder" entstehen, sondern auch biologische Stoffwechselvorgänge im Körper dargestellt werden können.

Ein wichtiger Vertreter dieses Verfahrens ist das PET-CT, das seit Anfang des Jahres dem Schwarzwald-Baar-Klinikum zur Verfügung steht.