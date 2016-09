Villingen-Schwenningen Radio für Senioren

Folker Bader findet, dass das Radio den Senioren nicht mehr gerecht wird. "In welchem Hörfunkprogramm finden Senioren noch ihre musikalische Heimat? Wer spielt noch die Musik von Robert Stolz und Franz Lehár, wer sendet die Stimmen von Fritz Wunderlich oder Joseph Schmidt?"

So kam er, bestens vertraut mit den Hörgewohnheiten und Musikvorlieben älterer Menschen, auf die Idee, Musiksendungen für Senioren-Ohren zu gestalten. Nicht, dass er wirklich auf Sendung ginge, an diesem Nachmittag, er tut nur so, simuliert eine Radiosendung im alten Stil unter dem Motto "Lieder, die von Herzen kommen". Musikliebhaber und Radiohörer sind eingeladen.