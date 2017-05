Villingen-Schwenningen Radfahrerfreundlich? VS ist Schlusslicht im Land

Besonders positiv hingegen fiel den Befragten auf, dass viele Einbahnstraßen von Radfahrern auch in der Gegenrichtung benutzt werden können, dass die Wegweisung für Radfahrer ordentlich sei oder das Radfahren ganz allgemein ein ordentliches Image habe – "alle fahren Fahrrad", meinten die Befragten nämlich. Umso verwunderlicher für Beobachter, das dem Fahrradfahren seitens der Stadtverwaltung so geringe Priorität eingeräumt werde.

In jüngster Zeit nämlich, so wurde bemängelt, sei für den Radverkehr kaum etwas getan worden. Auf der stadteigenen Homepage hingegen stellt sich das anders dar. Dort wird das Fahrrad als schnellstes Verkehrsmittel "im innerörtlichen Bereich bis zu fünf Kilometern" gelobt. "Die Stadt Villingen-Schwenningen unterstützt diese Entwicklung in den Bereichen Freizeit- und Alltagsverkehr." Und die Verwaltung verspricht außerdem: "Villingen-Schwenningen will den Radverkehr nachhaltig voranbringen." Seit Mai 2011 ist die Kommune deshalb Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Dieser und das Land Baden-Württemberg haben ein gemeinsames Ziel: "Radfahren als selbstverständliche, umweltfreundliche und günstige Art der Fortbewegung fördern und eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur etablieren." Ein Weg, auf dem Villingen-Schwenningen dem ADFC Fahrradklima-Test zufolge, noch ein ordentliches Stück vor sich hat.