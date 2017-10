Villingen-Schwenningen Radfahrer wollen Straßen erobern

Friedfertige Aktionsform

Mit der Aktionsform Critical Mass wollten Radfahrer auf Alternativen aufmerksam machen. "Diese Aktionsform ist eine friedfertige Aktionsform. Die Zielsetzungen wie mehr Lebensqualität, sauberer Luft in Städten und mehr Verkehrssicherheit für Radfahrende ist absolut erstrebenswert", erklärt der ADFC weiter.

Gleichwohl führe die Aktionsform in Städten, wo Critical Mass wenig bekannt ist, zur einen oder anderen Irritation und Gemütsregung von Autofahrern. So hätten sich am 29. September um 18 Uhr in Villingen etwa 18 Radfahrer eingefunden, die sich spontan zu einer Radtour über den Innenring in Richtung Außenring auf den Weg machten. In Villingen sei von ADFC-Mitgliedern beobachtet worden, dass es zu einzelnen recht ruppigen Reaktionen von Autofahrern kam. Deshalb wolle der ADFC Schwarzwald-Baar mit Blick auf kommende Aktionen auf die Verkehrsregelung aufmerksam machen. Wichtig sei es dem örtlichen Verband, dass diese Aktion keine Veranstaltung des ADFC ist, sondern eine Aktionsform, die frei entsteht.

Die wichtigsten Regeln laut ADFC sind: Der Fahrzeugverband von mehr als 15 Radfahrern muss die Straße benützen. An Ampelkreuzungen gilt die Grünphase für den gesamten Verband, wenn der erste Fahrer die Ampel bei grün passiert. Analog eines Lastwagen mit Anhänger, wenn die Zugmaschine bei grün über die Ampel fährt, darf der Anhänger auch bei Rot über die Kreuzung gezogen werden. Im Verband dürfen Radfahrer grundsätzlich in Zweierreihen fahren. Ansonsten ist dies nur eingeschränkt zulässig. Überholt werden darf der Verband nur, wenn er gefahrlos insgesamt überholt werden kann. Einscheren innerhalb des Verbands ist nicht zulässig. Nach Einschätzung des ADFC-Schwarzwald-Baar ist davon auszugehen, dass im Oktober eine erneute Critical Mass-Aktion in VS stattfinden wird.

Besonnenheit verlangt

"Von daher werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, den Freitag, 27. Oktober, mit Besonnenheit und der nötigen Ruhe anzugehen und sich ­kritisch mit der Automobilität auseinanderzusetzen", informiert der ADFC, der gespannt ist, wieviele Radfahrer teilnehmen.