VS-Villingen. Ein 78-jähriger Radfahrer ist laut Polizei an der Kreuzung Vöhrenbacher Straße, Riet­straße und Romäusring von einem Auto angefahren und am Ellenbogen verletzt worden. Er musste vom Arzt behandelt werden. Ein 85 Jahre alter BMW-Fahrer wollte in die Fußgängerzone einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der die Rietstraße überqueren wollte.