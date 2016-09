Villingen-Schwenningen Radfahrer stimmen ab

VS ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen und will die Nutzung des Fahrrads fördern. Der ADFC lädt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Radfahrer in ganz Deutschland dazu ein, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen.

Bei der Umfrage zum Fahrradklimatest werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt, beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden, die Radwege im Winter geräumt werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt.

Die Umfrage findet bis 30. November statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2017 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach vier Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Um Villingen-Schwenningen in die Wertung zu bringen, werden mehr als 50 Teilnehmer benötigt. Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger wird auch das Testergebnis im Frühjahr 2017.