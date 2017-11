Villingen-Schwenningen Racheakt in Färberstraße: Trio vor Gericht

Der zweite Aggressor, so die Polizei damals, sei noch auf der Flucht. Doch mittlerweile, erläutert Mathy, sitze auch ein zweiter Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dieser sei zwar zunächst untergetaucht. Der ebenfalls türkischstämmige Angeklagte habe sich jedoch bereits im September der Polizei gestellt. Die beiden Angeklagten seien, wie in solchen Prozessen üblich, auf unterschiedliche Gefängnisse verteilt, fügt Mathy hinzu. Ein dritter Angeklagter sei noch auf freiem Fuß. Spekulationen darüber, dass zumindest einer der Täter aus dem Umfeld der Bar stammen soll, vor der sich die Schlägerei abspielte, möchte Mathy nicht bestätigen: "Mit 100-prozentiger Sicherheit kann ich das nicht sagen."