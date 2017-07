Villingen-Schwenningen Racheakt führt zu blutiger Auseinandersetzung

Was war zuvor passiert? Etwa gegen 18.45 Uhr waren mehrere Männer kosovarischer Abstammung, im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, auf eine Dreier-Gruppe türkischstämmiger Personen mit Baseballschlägern losgegangen. "Es ging zunächst ein lautstarker, verbaler Streit vonstatten, und schlagartig war es ein handfestes Gerangel", erzählt ein Zeuge im Gespräch mit unserer Zeitung, der von "mindestens zehn Beteiligten" spricht.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten die meisten Beteiligten, zwei von ihnen konnten noch von der Polizei verletzt aufgegriffen werden. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend ins Klinikum, ein 27-jähriger Kosovare erlitt mehrere Schnittverletzungen und einen Messerstich in den Bauch – er wurde schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch keine. Ein weiterer Verletzter begab sich wohl selbstständig in ärztliche Obhut. "Insgesamt sind uns fünf Beteiligte namentlich bekannt", berichtet Polizeisprecher Harry Frank.

Erste Tat in Schwenningen

Auch zu den Hintergründen gibt es bereits erste Informationen. Frank: "Die Sache ist in Zusammenhang mit einem Vorfall am gleichen Tag um 0.45 Uhr in Schwenningen zu sehen." Dort soll die Dreier-Gruppe in der Mozartstraße mit einem Baseballschläger auf einen 23-jährigen Mann eingeschlagen haben, der anschließend mit Prellungen und Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Kriminalpolizei Villingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Tat und den genauen Hintergründen dauern derzeit noch an.