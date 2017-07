Villingen-Schwenningen Quereinsteigerin wird Vize-Vorsitzende

Wieder einmal konnten die Mitglieder mit den Finanzen zufrieden sein, ein Polster wird sich der Verein nicht zulegen können, aber mit den vorhandenen Geldern könne gewirtschaftet werden, heißt es von Vereinseite. Für die kommende Saison sind wieder jeweils zwei U 10-, U 12- und U 14-Teams gemeldet worden, sowie je eine U 16- und eine U 18-Mannschaft.

Dazu kommen die Seniorenteams mit den Damen in der Oberliga sowie den Herren in der Regional- und Landesliga. Wieder eine Herausforderung, die mit den wenigen Helfern fast nicht zu stemmen sei. Daher werden zukünftig die Eltern mehr ins Vereinsgeschehen mit einbezogen werden müssen – dazu gibt es im neuen Schuljahr einen Elternabend pro Team. Die Vereinsmitglieder freuen sich auf viele attraktive Spiele, den Auftakt machen die wiha Panthers mit einem Heimspiel in der Deutenberghalle am 23. September um 20 Uhr, gegen den TV Langen.