Villingen-Schwenningen Pure Lust am Randalieren und an Zerstörung

Die Polizei liegt in Villingen auf der Lauer. Schon zwei Tage hintereinander randalierten Jugendliche in der Innenstadt. Vergangene Woche machte sich eine Gruppe Jugendlicher an Müllsäcken zu schaffen, warfen sie in der Niederen Straße und der Färberstraße auf die Straße. Dann griffen sie sich Ziegel von einer Baustelle und schmissen auch mit diesen um sich.

Anwohner sahen die Gruppe, die aus vier älteren Jugendlichen bestanden haben soll, und riefen bei der Polizei an. Doch bis diese vor Ort war, waren die Vandalen schon über alle Berge. Tags darauf, der Müll war beseitigt, die Ruhe wieder eingekehrt, kamen die Jugendlichen offenbar erneut zurück. Kurz nach 21 Uhr, so die Polizei, sollen sie erneut randaliert und mit Gegenständen um sich geworfen haben, dieses Mal in der Rietstraße im Bereich eines Drogeriemarktes, aber auch in den umliegenden Straßen. Müllcontainer, Blumenkübel, Stühle und Tische – nichts war vor ihnen sicher.

"Es liegt nahe, dass es jedes Mal dieselben Jugendlichen waren", sagt Dieter Popp von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. Seine Kollegen in Villingen hoffen, den Jugendlichen auf die Schliche zu kommen, wenn sie ihrer Zerstörungswut wieder einmal freien Lauf lassen sollten. Aber viel effektiver dürfte die Bitte der Polizei an die Innenstadtbewohner sein: wachsam sein, "anrufen, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken" und zwar gleich, "nicht warten bis am nächsten Tag", so Popp.