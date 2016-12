Villingen-Schwenningen Publikum wartet auf den Klassiker

VS-Villingen. Das Bedürfnis der Menschen nach Besinnung in diesen hektischen und unruhigen Adventstagen ist offenbar ausgeprägt. Wie im Vorjahr war die Benediktinerkirche am Mittwochnachmittag voll besetzt, wohin Seniorenrat und Musikakademie VS zum zweiten Mal im Rahmen der Reihe "Musik am Nachmittag" zur Alpenländischen Weihnacht geladen hatten.