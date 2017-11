Villingen-Schwenningen Publikum verblüfft Kaya Yanar mit Dialekt

Kaum auf der Bühne scannte Kaya Yanar das Publikum in der ausverkauften Neuen Tonhalle in Villingen mit geübten Blick und fragte: "Wer hat mich noch nie live gesehen?". Da flogen sehr ­viele Hände in die Höhe, und Yanar machte weiter: "Wer ist Türke? Wer ist Russe?" Klar, die Türken würden immer zusammenhocken und die Russen würden sich strategisch verteilen, frotzelte er und imitierte mal gleich die Sprachen.

Ihr habt mich noch nie gesehen und wartet alle auf den Zopf, das ist der andere Türke, ging es weiter. Heute gebe es zwei mal 60 Minuten. Ihr seid beim Türken, da gibt es Rabatt und bitte geht nicht in der Pause, denn ich komme wieder, warnte er. Er lebe in der Schweiz, da koste ein Haus soviel wie in Deutschland ein ganzes Dorf, und sollte er mal Kinder haben, würde er diese garantiert nicht verstehen, unkte er.

Yanars neue Show hieß "Planet Deutschland", da ließ er doch gleich mal die Aussage "Deutschland ist lustig" los. Totenstille. "Siehst du, das passiert mir überall", verkündete er. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Sollte er zu schnell sprechen, nur klatschen, dann höre er auf, schlug er vor. Das wollte keiner im Publikum riskieren und Yanar verkündete, dass die Deutschen abergläubisch seien. Nur in Deutschland schaue man sich beim Zu­prosten in die Augen, wenn nicht, gebe es sieben Jahre schlechten Sex, verkündete er dem sprachlosen Publikum. Dann kamen die Haustiere an die Reihe: "Wir lieben unsere Tiere, als Haustiere oder auf dem Teller, ich bin Katzenfan, outete er sich". Dass beide Katzen gelinde gesagt schräg sind, wen wunderte das.