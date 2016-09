Villingen-Schwenningen Publikum staunt über Denkmale

Eine Gemeinschaftsleistung war auch die 43 000 Euro teure Restaurierung des Uhrenturms der Metallwarenfabrik Johann Jäckle in der Schwenninger Neckarstraße. Ehrenamtliche des Schwenninger Heimatvereins, federführend Siegfried Heinzmann, und etliche Firmen als Sponsoren machten es möglich, dass der nach altem Vorbild wiederhergestellte Turm mit inzwischen funkgesteuerter Uhr seit Oktober 2012 auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände steht. Heinzmann berichtete gestern den Besuchern vom einem arbeitsreichen Abenteuer, das nach dem Verschwinden der Windrose 2009 sogar einen kriminalistischen Anstrich erhielt. Der Dieb gab das gute Stück schließlich anonym zurück.

Mit Herbert Breithaupt aus Langenschiltach hatte Heinzmann für den Tag des offenen Denkmals einen Dachdecker gewonnen, der sein Handwerk auch mit Schieferplatten noch gelernt hat und es bei der Restaurierung anwandte. Heute sei diese Kunst fast nur noch im Bereich Denkmalschutz gefragt, sagte Breithaupt und demonstrierte, wie er mit gezielten Hammerschlägen dem dünnen schwarzen Gestein jede gewünschte Form geben kann.

Weitere Denkmale, deren Erhalt man hauptsächlich Ehrenamtlichen verdankt und die gestern im Mittelpunkt des Interesses in VS standen, waren die Schwenninger Siedlung "Ob dem Brückle", das ehemalige Volkschor-Sängerheim in der Erzbergerstraße, das die Modelleisenbahnfreunde zugleich als ihr neues Vereinsheim einweihten sowie Wegkreuze in Weigheim und in Villingen.