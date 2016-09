Villingen-Schwenningen Publikum Flötentöne beigebracht

Die Jungs aus dem Ruhrpott scheuten vor nichts zurück. Egal, ob Klassik oder Rock, alles brachten sie auf ihren Instrumenten mit eigenem Charakter und feinem Witz zum Erklingen. Und immer obenauf, hell wirbelnd und astrein, die Blockflöte.

"Man, das ist ja super hier, dass so viele gekommen sind", freute sich Reisige beim Blick in den Hof. Mit "Floretti Swing", einem Stück, das er in Italien komponiert hatte, ging die rasante musikalische Reise durch die Zeiten los. Ihr Humor kam auch stets bei den Ansagen zu den Stücken bestens an. Das Medley aus 18 Jahren Bandgeschichte nannten sie augenzwinkernd "The Best of the Rest". Und "Mozart 40" war ein Klingelton auf dem Handy und dann doch von Bach.

Reisige spielte kleine und große Flöten. Bei einer Überdimensionierten musste Kontrabassist Markus Conrads reagieren. Er nehme jetzt einen "Sopran-Kontrabass", meinte er und zupfte die Mandoline. Die Akrobaten auf ihren Instrumenten waren auch Clowns bei ihrer Darbietung. Zu lachen gab es fürs dicht gedrängt sitzende und stehende Publikum genug. Mitklatschen, schnippen und wippen konnte es mehr als zwei Stunden lang.

Ohne Zugaben ließ es die Band sowieso nicht von der Bühne – und die wollte auch gar nicht aufhören. "A sky full of stars" von der Band Coldplay, "das Model" von Kraftwerk oder Mozarts Requiem und viele weitere Ohrwürmer reihten sich aneinander.

Welch eine Stimmung, jeder hielt den Atem an, als die Band ganz ohne Verstärker das Liebeslied "Venga, amor" spielte. Gänsehautgefühl am lauen Sommerabend. Mit "highway to hell" von AC/DC und der Pippi Langstrumpf-Melodie ging einer der besten Abende des Innenhoffestivals zu Ende.