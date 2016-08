Villingen-Schwenningen PT-Energiefond gerät durch Klage weiter in Bedrängnis

In diesem Fall wurde die PT Solardach Baden-Württemberg verklagt. Sie besitzt eine Photovoltaikfläche auf der Dachfläche des Automobillogistikers Mosolf in der Salzstraße 185­ c in Heilbronn. Die Kommanditisten der PT Solardach Baden-Württemberg, gleichzeitig die Anleger, bekommen schon seit geraumer Zeit keine Informationen mehr über den wirtschaftlichen Stand des Fonds, der gleichzeitig das Unternehmen darstellt.

Richterin Engel, welche die Sitzung leitete, zeigte zu Beginn auf, dass es zwei Möglichkeiten gäbe: Eine Verurteilung auf Herausgabe oder einen Vergleich. So ohne weiteres die Adressdaten der anderen Anleger herausgeben will PT-Energie jedoch nicht, das machte deren Anwalt Leibold deutlich. Er widersprach Urteilen des Bundesgerichtshofes in ähnlichen Fällen mit der Begründung, dass die Anleger anonym bleiben wollen. Richterin Engel machte deutlich, dass sie in diesem Fall die wirtschaftlichen Interessen für wichtiger als den Datenschutz ansehe: "Die Klage hat Erfolgsaussichten."

"Es wird schwierig"

So sah zu Beginn alles nach einer schnellen Verhandlung und nach einem eindeutigen Urteil aus. Auch Klägeranwalt Bongarth aus Freiburg, der sich schon umfassend mit der Angelegenheit PT-Energie befasste, folgte der Auffassung der Richterin. Sinngemäß äußerte er sich, dass es in der Vergangenheit nur mit Hilfe des Gerichtsvollziehers möglich gewesen sei, Urteile zu vollstrecken. Mit Bitten an Herrn Tröster heranzutreten, funktioniere nicht. Wiederum pochte der PT-Energie-Anwalt auf den Anonymitätswillen der Anleger. Kommentar der Richterin Engel: "Es wird schwierig." Und so sollte es dann auch kommen.

Nach einer kurzen Beratungszeit entschied sich der Kläger gegen Anraten seines Anwalts für eine Vergleichslösung. Auf der Suche nach ihr wurde die angesetzte Verhandlungszeit erheblich überschritten, da man sich in Detailformulierungen verlor, die jedoch den Nutzen haben sollen, präzise zu beschreiben, was der Kläger von Erik Tröster haben will.

Man einigte sich darauf, dass der Kläger einen Brief verfasst, der von Erik Tröster verschickt wird, in dem die Anleger darum gebeten werden, ihre Zustimmung zur Weitergabe ihrer Adressen zu geben. Das Ziel dabei ist, eine außerordentliche Anlegerversammlung einzuberufen, damit Geschäftsführer Erik Tröster Rede und Antwort steht. Diese Briefvorlage soll bis in spätestens zwei Wochen verschickt sein, spätester Rückantworttermin ist Montag, 31. Oktober.

Sinngemäß wird in dem Brief stehen, dass der Kläger den Bedarf einer außerordentlichen Versammlung sieht, dass die Anleger – wenn sie keinen Widerspruch einlegen – ihre Daten freigeben, damit der Kläger die Einladungen für die außerordentliche Versammlung direkt versenden kann und dass die Adressdatenfreigabe nicht zu Marketingzwecken oder zum Zweck des Adressverkaufs erfolgen wird. Durch die umfangreichen Detailfragen in der Formulierung stand der Vergleich zwischendurch grundsätzlich auf der Kippe, und die Richterin wollte vom Kläger nochmals wissen, ob er gewillt sei, den Vergleich weiter durchzuziehen oder das Angebot zurückzunehmen, dann würde sie ein Urteil fällen – der Kläger wollte den eingeschlagenen Weg jedoch weitergehen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit verständigten sich beide Parteien darauf, dass man die Detailfragen des Briefes in den kommenden Tagen per E-Mail-Verkehr klären werde.

Der Anwalt von PT-Energie forderte ganz klar, dass keine Negativäußerungen über seinen Mandanten in dem Brief vorkommen dürfen. Zeigte sich dieser mit dem gefunden Kompromiss durchaus zufrieden, war der Anwalt des Klägers dies ­weniger.