Villingen-Schwenningen Provisorium endlich beendet

Gut sieht es auch in den Geschäftsräumen aus. Hier sei die Sanierung bereits abgeschlossen, der funktionale Umzug fehle jedoch noch. Einzig der Ausbildungsbereich befinde sich derzeit noch im Umbau, erklärt Butzke im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Das sei jedoch kein Problem, derzeit könne man die Ausbildung noch in den alten Räumen absolvieren. "Bis zu den Sommerferien werden wir dann komplett in den neuen Bereich umgezogen sein", so der Vize-Vorsitzende.

Tag der offenen Tür

Den anderen Teil sowie die Hälfte des Grundstücks hatte man an die SWR GmbH verkauft und sich damit entschuldet. Die räumliche Verkleinerung sei insbesondere deswegen sinnvoll gewesen, weil die Breitenausbildung mittlerweile der Kreisverband übernommen hat. Dieser wiederum hat das Gebäude des Ortsvereins, in das er sich eingemietet hatte, verlassen und ist in einen Neubau im Zentralbereich gezogen.

Für die Einsatzkräfte stehen zukünftig im neu gestalteten Innenhof insgesamt neun Parkplätze zur Verfügung. "Wir hoffen, dass die nicht von Fremdparkern genutzt werden – schließlich müssen sie rund um die Uhr frei bleiben, um im Einsatzfall schnell ausrücken zu können."

Mit der Neustrukturierung in dem DRK-Gebäude, das seit 20 Jahren Dreh- und Angelpunkt der Ortsgruppe ist, sieht man sich nun gut für die Zukunft gewappnet. Vorgestellt werden sollen die sanierten Räume im Rahmen eines Tages der offenen Türe im Herbst. Hier ist man bereits in die Planung eingestiegen, was alles geboten werden wird, möchte man allerdings noch nicht verraten.