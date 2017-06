Villingen-Schwenningen Prophylaxe ist das A und O der Mundgesundheit

"In den vergangenen Jahren hatten wir stets einen Brunnen zum Zähneputzen dabei", erzählt Susanne Roth, die Verantwortliche des Standes. "Für viele war das eine Art Selbstkontrolle", weiß sie. Dies ist nun zusammen mit dem Zahnbelagstest abgeschafft worden.

Es sei auf der diesjährigen Messe schon des Öfteren passiert, dass Stammbesucher kamen und sich die Zähne putzen wollten. Viele mussten diesbezüglich enttäuscht werden. "Einige kamen auch und haben gesagt, dass sie ihre Zähne am Morgen besonders gründlich geputzt haben, um zu sehen, wie sich das auf den Zahnbelag auswirke", verrät sie. Für Verwirrung sorge auch, dass das IZZ mit seinem Stand nicht mehr wie in der Vergangenheit in seinem Zelt am Halleneingang, sondern in der Halle anzutreffen ist.

Neben der Inspektion der begehbaren Mundhöhle besteht die Möglichkeit, sich interessante Pflegetipps zu holen. Das Modell wird ausgestellt, um auf die Wichtigkeit einer richtigen Zahngesundheitsvorsorge aufmerksam zu machen.