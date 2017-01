Villingen-Schwenningen Projektor der Superlative im Haus

In den vergangenen Jahren waren es noch zwei Projektoren – nun werden die hohen Maßstäbe der Festivalkultur noch einmal übertroffen. "Bei der nun anstehenden Projektion der für den BlueGenius nominierten AV-Produktionen wird nur mehr ein einziger Beamer der Superlative zum Einsatz kommen", zeigt sich der Festival-Organisator begeistert von der Technik, die erstmalig auf einem Medienfestival in Deutschland zum Einsatz kommt.

Es handelt sich hierbei um den neuen Panasonic PT-RQ32, der in Kürze auf der AV-Leitmesse ISE in Amsterdam erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Bereits ein paar Wochen später steht dieser lichtstarke 4K-Projektor mit Laserlichtquelle für das Medienfestival zur Verfügung. Dabei werden 27 000 Lumen die Bildwand brillant ausleuchten und die Beiträge im besten Licht erscheinen lassen.

"Für uns als Veranstalter entfällt die aufwändige Projektion mit mehreren Projektoren und dem daraus resultierendem auffälligen Überlappungsbereich. Für die Techniker wird die Zuspielung des Inhalts überschaubarer und einfacher", freut sich Michael Hoyer über die Neuerung.

Somit wird beim neunten Internationalen Medienfestival in der Neuen Tonhalle wieder einmal Medientechnik zum Einsatz kommen, die sonst nur bei großen aufwändigen Visualisierungen genutzt wird. Für die Zuschauer bedeutet dies also wie gewohnt Sehgenuss auf allerhöchstem Niveau.

Das internationale Medienfestival findet vom 10. bis zum 12. März in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Im Mittelpunkt stehen die Showblocks mit eingereichten Medienproduktionen, die dem Publikum auf einer 18 mal 6,25 Meter großen Leinwand präsentiert werden. Zusätzlich gibt es die Medien-Specials "100% VS", "Sehnsucht Afrika" und "Ohne Geld ans Ende der Welt." Angeboten werden am Freitag und Samstag darüber hinaus 13 Workshops und Seminare, im Foyer wird es zudem eine 4K-Fotoausstellung sowie Infopoints von namhaften Medienfirmen geben. Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.medienfestival.net