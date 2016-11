Villingen-Schwenningen Projektliste ist Kernthema

Nicht nur die Arbeit des Gemeinderats will man begleiten und wenn nötig zu Gunsten der Jugendlichen in der Doppelstadt beeinflussen, auch eigene Projekte sollen in Angriff genommen werden. Zu diesem Zweck brachten die Jugendgemeinderäte Projektvorschläge ein, über die abgestimmt wurde. Resultat der Abstimmung ist eine Liste von fünf Projektgruppen, die in naher Zukunft ihre Arbeit aufnehmen werden. So will man sich um Sauberkeit in Villingen-Schwenningen und Möglichkeiten an Mülleimern für Pfandsammler kümmern. In die Planung und die Fahrplangestaltung des öffentlichen Personennahverkehr will sich eine weitere Projektgruppe aktiv einbringen. Ebenso wichtig ist für die Jugendgemeinderäte Angebote für jugendliche Flüchtlinge, im Speziellen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, anzubieten, weshalb auch hier eine Projektgruppe gebildet wurde. Nach Meinung einiger Jugendvertreter gebe es im Stadtgebiet Brennpunkte, wie etwa das Gelände der Landesgartenschau, wo es immer wieder wegen Ruhestörungen zu Konflikten zwischen Anwohnern und Jugendlichen kommen würde. Hier soll eine Projektgruppe Klarheit darüber schaffen, welche rechtlichen Rahmenbedingung herrschen und ausloten, wie man die Konflikte zwischen Jugendlichen und Anwohnern entschärfen kann. Darüber hinaus soll ein Großprojekt in Angriff genommen werden. Die Jugendvertreter wollen ein Sportturnier für alle Jugendlichen aus Villingen-Schwenningen, junge Flüchtlinge eingeschlossen, organisieren. Die Projektgruppen sollen nicht nur aus Jugendgemeinderatsmitgliedern bestehen, sondern sind offen für "externe Mitarbeiter", die bei der Arbeit helfen und Anregungen von Außen in den Rat einbringen sollen.

Festgestanden hat bereits, dass sich ein Ausschuss des Jugendgemeinderats mit der Beteiligungswerkstatt Ende Januar 2017 befasst. Der Ausschuss soll den Workshop organisatorisch vorbereiten. Im Gegenzug erhofft man sich thematischen Input von den Teinehmern für die zukünftige Arbeit.

Bereits Anfang Dezember trifft sich der Jugendgemeinderat zu seiner dritten Sitzung. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.