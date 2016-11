Villingen-Schwenningen Projekt Katzenhaus vorerst vom Tisch

Am Anfang stand eigentlich der Wille, posthum Gutes zu tun. Es war das Vermächtnis des Tierarztes Erwin Schmid, der auch Leiter des damals kommunalen Schlachthofes in Schwenningen gewesen ist: Mit seinem Vermögen, so verfügte es der Verstorbene nach unseren Informationen einst, sollte ein Katzenhaus in Schwenningen gebaut werden. 1989 verstarb Schmid. Sein letzter Wille aber ist bis heute nicht erfüllt. Bereits 1998 war die Dr.- Erwin-Schmid-Stiftung gegründet worden, in die das Vermögen von Schmid floss. Es ist ein stattlicher Batzen Geld – über 1,7 Millionen Euro sollen es nach Informationen unserer Zeitung sein. Und genau dieses Geld, so freuten sich Tierschützer, könnten das große Startkapital für den Neubau eines Kreistierheimes sein. Doch als die Tierfreunde diesen Wunsch hegten, hatten sie die Rechnung offenbar ohne den Verwalter des Geldes gemacht: Professor Werner Nann, ein Wirtschaftsprüfer, der Stiftungsvorstand der Dr.- Erwin-Schmid-Stiftung ist.

Testament lässt keine Spielräume zu

Er "verweigere" es den Tierfreunden, das Geld für ein Kreistierheim auszugeben, heißt es bei seinen Kritikern in den Reihen der Tierfreunde. Das Testament Schmids sei äußerst eng gefasst, lasse diese Spielräume nicht zu, statt eines Katzenhauses ein Tierheim zu bauen – auch wenn man das Geld gezielt und zweckgebunden für einen Katzentrakt in einem Kreistierheim verwende – und außerdem dürfe man laut Stiftungssatzung nicht den vollen Betrag des Stiftungsvermögens für ein Kreistierheim verwenden, sondern nur einen Teil dessen, sagen andere. Nann selbst sagt gar nichts im Telefonat mit dem Schwarzwälder Boten, will sich nicht am Telefon äußern und findet für ein persönliches Gespräch keine freie Zeit mehr in seinem Terminkalender "in diesem Jahr". Gespräch beendet.