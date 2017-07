Villingen-Schwenningen Programm

Schon die Erstauflage der Reihe war inhaltlich breit gefächert und bot so einen echten Mehrwert für die Schule sowie die Karriereplanung. Mal ging es um Menschenkenntnis und Teampower, dann wieder um Willenskraft oder eine souveräne Kommunikation, auch dem Gedächtnis wurde mit Hilfe von einfachen, aber wirkungsvollen Instrumenten auf die Sprünge geholfen. Die kommende Vortragsreihe legt den Fokus darauf, folgende Persönlichkeitsstärken auszubauen: Teamfähigkeit, Verantwortung, Selbstmotivation, Zielstrebigkeit, Schlagfertigkeit, Souveränität, Gesprächsklima und Kommunikationsstärken. Dabei möchte man bewusst nicht nur rhetorisch Wissen vermitteln, sondern sofort zum Handeln anregen und motivieren. Das geschieht zum einen durch die Interaktion der Referenten mit den Teilnehmern und durch das Mitgeben praktischer Übungen und Tipps, die das Wissen schnell lernbar und sofort umsetzbar im Alltag machen.

Jugendliche, Azubis und Studenten wissen oft nicht, wie sie den Lernumfang und das Wissen, das ihnen in der Berufsschule, der Uni und auch im normalen Leben vermittelt wird, verarbeiten können. Sie stehen dann vor einer Datenflut, Wissensflut und Überforderung, so dass die Lernmotivation sinkt. Sinkt sie immer weiter, kann es sein, dass man bereits im jungen Alter chronisch Stress empfindet.

Laut Gehirnforschung ist Stress der pure Lernkiller. Ein gestresstes Gehirn blockiert und kann weder aufnehmen noch macht es Wissen abrufbar. Umso wichtiger ist, dass die Reihe "Wissen tanken" genau dem entgegen wirkt, Motivation und Erfolgserlebnisse stiftet, um Power für die Ausbildung, das Studium, das Praktikum oder den ersten Job zu bekommen. Jedes Coaching-Event besteht aus 60 Minuten interaktivem Vortrag mit dem Angebot persönlicher Gespräche danach. Alle Trainer haben viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen, sprechen deren Sprache und reden auf Augenhöhe.

Weitere Informationen: Die Vorträge finden jeweils montags,17.30 bis 18.30 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen statt (Einlass: 17 Uhr). "Wissen tanken" wird veranstaltet vom Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Schwenninger Krankenkasse in Zusammenarbeit mit der Agentur Sprecherhaus. Tickets können unter www.sprecherhaus-shop.de gebucht werden, per Mail an info@sprecherhaus.de und per Telefon: 02561/69565170.

"Verantwortung und Kommunikationsstärke machen Dich teamfähig" – darum geht es am 18. September mit dem Berufspiloten, Unternehmer und Autor Peter Brandl. Er zeigt Strategien professioneller Piloten in Krisensituationen und was man daraus lernen kann.

"Das Günter-Prinzip – so motivierst Du Deinen inneren Schweinehund" – darum geht es am 23. Oktober mit Stefan Frädrich, einem TV-Coach und Bestsellerautor unter den Motivationsexperten.

"Schlagfähigkeit und Souveränität machen Dich charakterstark" – dazu spricht der internationale Showexperte, Cirque du Soleil Star und Dozent für Performance Christian Lindemann am 20. November. Dabei zeigt er einfache und sofort anwendbare Techniken, "wie ihr im richtigen Moment sofort mutig, schlagfertig und selbstsicher seid".

"Cleveres Interagieren macht Dich argumentationsstark und überzeugend", so heißt es am 4. Dezember mit Lars Effertz. Er hilft dabei durch Überzeugungskraft ein Gespräch mit dem guten Gefühl enden zu lassen, etwas dazugewonnen zu haben – sei es ein gutes Geschäft, eine unerwartete Möglichkeit oder einen neuen Partner. ­Effertz zeigt in seinem Vortrag wirkungsvolle Werkzeuge, um clever zu interagieren.