Villingen-Schwenningen Programm kann Brücken bauen

Um 12 Uhr beginnt es mit einem Gottesdienst, danach gibt es Gegrilltes, Spiel und Spaß für die ganze Familie und ein tolles Programm. Die Kindergartenkinder haben sich die vergangene Wochen mit verschiedenen Religionen auseinandergesetzt und laden alle Bürger dazu ein, schon um 12 Uhr unter dem Motto "Gemeinsam unterwegs – was uns verbindet" im Franziskussaal des KiFaz dabei zu sein. Nach dem Gottesdienst beginnen Bewirtung, Aktionen und Programmpunkte, bei denen die Kinder und Jugendlichen aktiv mitwirken.

Verschiedene Aufführungen im Innenhof von den "Schiltis", den "Confettis", den Tanzgruppen oder der Bickband der Bickeberg-Schule geben Einblick in die vielfältigen Förder- und Freizeitangebote des KiFaz. Eine Schmink- und Tattoo-Ecke ist in der Kita eingerichtet, die Hüpfburg lädt zum Toben ein, beim Luftballonwettbewerb gibt’s was zu gewinnen, der Menschenkicker lockt die Fußballfans, Ponyreiten, eine Bastelecke und Puppentheater erfreuen klein und groß. Für das leibliche Wohl ist am Grill und an der Kuchentheke sowie auch mit Eis, Zuckerwatte und Popcorn gesorgt.

Das Fest der Begegnung will zwischenmenschliche Brücken und eine gute Gemeinschaft von Jung und Alt schaffen. Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung möchte den Kindern und Jugendlichen Zukunft und Hoffnung geben, Lebenshilfen und Lebensperspektiven. Das Kinder- und Familienzentrum Villingen-Schwenningen ist seit 1999 Teil der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn.