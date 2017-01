Villingen-Schwenningen Programm der Festtage füllt Flyer

Das federführende Haupt- und Personalamt hat vor allem die Fastnachts- und Musikvereine in die Organisation eingebunden und mehr noch: "Unsere Vereine stehen im Mittelpunkt", sagt Amtsleiter Joachim Wöhrle. Sinn und Zweck des Zähringer Narrentreffens, das am 28. und 29. Januar zum fünften Mal stattfindet, sei es schließlich, sich länderübergreifend zu begegnen und alte Freundschaften zu pflegen und neue einzugehen. Das Programm an den zwei Festtagen füllt einen jetzt eigens gedruckten Festflyer und beginnt am Samstagnachmittag mit einem in Villingen ansonsten unüblichen Akt: Die Schwenninger Ziegelbuben stellen um 16 Uhr den Narrenbaum auf dem Markplatz (Latschariplatz) auf.

Um 17 Uhr werden die Abordnungen der Gäste aus den Zähringer- und den Partnerstädten im Franziskaner empfangen. Der erste Höhepunkt des Treffens ist ab 18 Uhr die einstündige Eröffnungszeremonie vor dem Riettor in Richtung Rietstraße. Direkt in die Torspitze hinein wird eine Bühne gebaut, auf der, von Henry Greif moderiert und unter Regie von Gunter Schwarz, mit Gesang, Schauspiel und einer Multimedia-Show von Thomas Herzog- Singer die Geschichte der Stadt und der Fasnet erzählt wird. Vier Live-Kameras fangen das Bühnengeschehen ein und machen es auf einer Großbildleinwand direkt darüber sichtbar bis hin zum Marktplatz.

Um 19.30 Uhr startet am Niederen Tor ein Fackelumzug, angeführt von der Katzenmusik "Miau" Villingen, mit rund 1500 Hästrägern. Davor und danach schwirren Gäste und Einheimische im Städtle aus, um den Festbetrieb in 14 Vereinsstüble, im "Narrendorf" auf dem Osianderplatz und auf vier "Bühnen" zu genießen. Im Münsterzentrum, das die Schwenninger Narrenzunft bewirtet, steht eine solche Bühne, auf der sich hiesige und auswärtige Vereine präsentieren. Außerdem werden am Osianderplatz, im Straßenkreuz am Marktplatz und in der Färberstraße gegenüber dem "Ott" Flächen abgesperrt, auf denen ebenfalls Guggenmusiken und Narrenzünfte, angekündigt per Megafon, für Stimmung sorgen. Bis 4 Uhr morgens darf gefeiert werden. Als Massenquartier dient die Karl-Brachat-Realschule.