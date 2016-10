Villingen-Schwenningen Profis bringen Schülern Theater bei

VS-Villingen. Am Donnerstagabend war die Abschlussveranstaltung am Villinger Hoptbühl, die die Lehrer, Schüler und Eltern begeisterte. Doch davor lagen zwei intensive Tage mit Workshops im Zelt, bei denen die Schüler, die in fünf Gruppen eingeteilt waren, von Profis, unter anderem vom Staatstheater Karlsruhe, in den Grundlagen des Theaterspiels unterrichtet wurden. Was sie innerhalb von zwei Tagen gelernt hatten und bei der Abschlussvorstellung aufführten, begeisterte nicht nur die Eltern und Mitschüler, auch OB Rupert Kubon sowie Pädagoge Rico Knothe, der am Romäusgymnasium lehrt, und der überhaupt die Idee hatte, Theater mit mehreren Schulen zu spielen. Kubon sprach den Schülern nach den Vorführungen ein hohes Lob aus: "Es war toll, was ihr heute gezeigt habt. Theater ist toll und wichtig, weil es den ganzen Menschen umfasst, betonte er.

Ganz aus dem Häuschen war Rico Knothe, der zwischen den Darstellungen immer wieder mit Clownsnase durch den Zirkus flitzte, bis er von einem Schüler jeweils abtransportiert wurde. "Jetzt haben Sie gesehen, wozu Kinder in der Lage sind", rief er ins Publikum, und das nach zwei Tagen, haben Sie die ausdrucksstarken Gesichter gesehen?" rief er, bevor er wieder abgeführt wurde.

Gabriele Prasse und Jo Prasser aus Offenburg erzählten von den beiden Gruppen, die sie angeleitet hatten. "Wir haben Szenen gespielt, Improvisationen geübt, Sprechen, Bewegung, Rhythmus und Klangtheater", berichteten sie. Jede der fünf Gruppen hätte einen anderen Profi zur Seite gehabt und etwas anderes gelernt, fuhren sie fort. Das Theaterspiel in einem Zirkuszelt sei ganz neu für sie, betonten sie und lobten die Schüler, die immer freundlich und sehr motiviert mitgemacht hatten.