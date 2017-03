Villingen-Schwenningen Profikoch gibt wertvolle Tipps

Eingeladen hatte die Gesundheitskasse AOK unter dem Motto "lecker kochen – bewusst genießen" und das Schnippeln, Braten, Köcheln und Anrichten wurde kommentiert von der Ernährungsexpertin Heidrun Zeller-Thorn. Das Ergebnis konnte sich vor allem schmecken lassen: es gab – einschließlich der Rezepte zum Mitnehmen – Avocado-Lachs-Tatar zur Vorspeise, ein "Schwäbisches Surf & Turf auf Erbsenpüree" als Hauptgang und zum Abschluss flambierte Ananas an Mousse von der Tonkabohne auf einem Ananas-Spiegel. Alles, was Daniel Richter vor laufender Kamera und auf der Großleinwand sichtbar zubereitete, wurde in der Küche des Tonhallen-Gastronomen nachgekocht und in kleinen Portionen an jeden Zuschauer zur Verkostung gereicht.

Jeder Meisterkoch braucht einen Beikoch. In Richters Fall war das sein Chef Rainer Bertsche, zum Hauptgang griff der stellvertretende AOK-Geschäftsführer Harald Rettenmaier zu Schäler und Messerchen und beim Dessert wurde Richter von einem Zuschauer unterstützt. Begleitet wurde die Küchenarbeit von einer regen Unterhaltung, bei der die Zuschauer erfuhren, dass Messer nicht in die Spülmaschine gehören, das "Surf & Turf" nichts anderes heißt als "mit Fleisch und Fisch", dass tiefgefrorene Erbsen in der Winterzeit praktische Vitaminlieferanten sind und dass der "Schwarzwälder Schinken" zwar im Schwarzwald geräuchert werden muss, das Fleisch dafür aber von sonstwoher stammen kann.

Der Villinger Daniel Richter stand schon als Zwölfjähriger im Hotel Diegner als Praktikant in der Küche. Sein Handwerk hat er im Hotel Bosse gelernt und es bei verschiedenen Sterneköchen vervollkommnet. Am liebsten arbeite er mit regionalen Produkten, die er gerne mit exotischen Gewürzen verfeinert. "Kochen war schon immer mein Traum, heute ist es meine Passion", sagt er.