Villingen-Schwenningen Profi schaut bei Nachwuchs vorbei

Seit einem halben Jahr ist der Badenligaspieler nun Tennisprofi. Sein Trainingsquartier liegt in Tampa in Florida, um mit einer Trainingsgruppe zu trainieren und von dort aus auch zu Turnieren zu reisen. Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Die ATP Ranking führt ihn auf Nummer 517 der Weltrangliste auf.

Training mit den jungen Spielern

Zum ersten Mal war er nun wieder zuhause. Kurzurlaub konnte man das nicht gerade nennen. Visum verlängern, Aufschlagtraining in Villingen, Besuch bei den Wild Wings, Zahnarzt, Winterhallenrundenspiel in Donaueschingen, so sah der Zeitplan aus, und dann saß er wieder im Flugzeug. Natürlich ließ er es sich nicht nehmen, mit den kleinen Nachwuchstalenten bei seiner Trainingssession in der Villinger Tennishalle ein Foto zu machen.